شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية: لبنان على وشك تشكيل حكومة من 18 وزيرا اختصاصيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، اليوم الخميس، إن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.

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وقال خليل للصحفيين بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.