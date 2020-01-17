إحراق صور ترامب وللعلمين الأميركي والإسرائيلي في طهران عقب صلاة الجمعة

تم إحراق صور الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والعلمين الأميركي والإسرائيلي في ​طهران​ عقب توجه حشود كبيرة إلى المصلّى لصلاة يوم الجمعة خلف المرشد الاعلى في ​ايران​ السيد علي خامنئي.

وكانت الخطبة الأخيرة للمرشد عام 2012 رداً على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي قال في حينها أن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وردّ في ذلك السيد خامنئي أن التهديد بالحرب سيكون مكلفاً بنحو 10 أضعاف بالنسبة لأميركا.