إستقالة رئيس الوزراء الأوكراني

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي غونتشاروك،تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. وقال على مواقع التواصل الاجتماعي "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

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