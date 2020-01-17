لافروف: المبادرة الروسية حول الأمن الجماعي في الخليج يمكنها أن تسهم في حل مشاكل المنطقة

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو، ان المبادرة الروسية حول الأمن الجماعي في الخليج يمكنها أن تسهم في حل مشاكل المنطقة. وشدد على ان مواجهة الإرهاب الدولي ومكافحته في سوريا بين أولويات روسيا.
واعتبر لافروف انه يجب إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. ورأى ان عملية التسوية في سوريا وصلت مرحلة متقدمة، ولفت الى انه بقي نحو 10 آلاف إرهابي في منطقة شرق الفرات في سوريا.
اضاف لافروف "رحبنا بمؤتمر برلين حول ليبيا لأنه من المفيد زيادة عدد المشاركين في هذه التسوية".
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