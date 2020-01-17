خارجية إيران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية لعدم تحويل الأمر لقضية سياسية

دعت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ دول ​ضحايا​ الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية. واشارت الخارجية الإيرانية الى ان بيان رئيس وزراء كندا الذي دعا لتدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية غريب.

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