البطريرك العبسي يحذر من الاجحاف بحق الكاثوليك في الحكومة العتيدة

اشار المكتب الإعلاميّ في بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك في بيان، الى انه بعد إجماع التسريبات على أنّ طائفة الروم الملكيّين الكاثوليك سوف تتمثّل بوزير واحد وحقيبة واحدة، يحذّر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق ​يوسف العبسي​ من الاستمرار بالإجحاف المتمادي بحقّ الطائفة بإعطائها وزيرًا واحدًا وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة، مذّكرًا بأنّ ​طائفة الروم الكاثوليك​ هي مكوّن أساسيّ وتاريخيّ من المكوّنات اللبنانيّة، فمن غير المقبول الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في ​الدولة​ بما يعود لها، ما دام النظام الطائفيّ قائمًا والجميع يتمسّك به، خصوصًا أن بين أبنائها وبناتها الكثير من ​الكفاءات​ والقدرات الموضوعة في تصرّف البلاد ومصلحتها العليا.

واوضح المكتب الإعلاميّ البطريركيّ أنّ صاحب الغبطة بما يمثّله من مرجعيّة أولى ووحيدة للطائفة يقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الطائفة ويعتبر أنّهم سواسية في الحقوق والواجبات الوطنيّة.

واكّد المكتب الإعلاميّ أنّ صاحب الغبطة يدعم الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ العتيدة التي تلبّي طموحات أبناء الوطن. وقد تواصل مع فخامة رئيس الجمهوريّة ودولة الرئيس المكلّف وتمنّى أن تكون حكومة إنقاذ قادرة على النجاح في إخراج البلاد من أزماتها، وطالب أن تكون تسمية الوزير الكاثوليكيّ معبّرة عن تطلّعات الطائفة وسعيها كما سائر المكوّنات إلى خدمة البلاد والمواطنين وممثّلة للطائفة خير تمثيل.