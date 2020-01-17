رفول: لا عقد في الملف الحكومي هناك تفاصيل صغيرة تجعل ولادة الحكومة تتأخر قليلا

أكد الوزير السابق ​بيار رفول​ أنه "لا يوجد عقد في الملف الحكومي هناك ​تفاصيل​ صغيرة تجعل ولادة ​الحكومة​ تتأخر بضع ساعات او يوم"، مشيراً الى أنه "تم التوافق على كل الامور وهذا المهم".

وفي حديث اذاعي له، أوضح رفول أن "الحكومة ستبقى على 18 وزيرا وستكون حكومة مؤلفة من اختصاصيين"، مشيراً الى أن "هناك من يطلبون المزيد، ولكن هذه ليست عقد ولا تؤثر".

ولفت الى أن "اللقاءات بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ هي لقاءات لتسهيل الامور لانه بالاعلام هناك اكاذيب وأقاويل و​شائعات​ تعرقل"، موضحاً ان "لا باسيل يعرقل ولا بري يعرقل".

Advertisements

وشدد رفول على "أننا نريد حكومة فاعلة نعطيها الثقة ولا نفرض أشخاصا ولا نريد شيئا، نحن اخذنا ما يجب اخذه و"​تيار المردة​" يأخذ وزير واحدا".

وأكد "اننا بجو ولادة الحكومة ولا شيء يخيف، ونصر على ان تكون حكومة فاعلة منسجمة، وتريد حل الامور وتعطي نوع من الأمل للناس لترتاح من الأمور التي تتراكم عليهم"، مشيراً الى أنه "امر محزن انه كنا نرى نوذجا مصرفيا مهما بالمنطقة ظهر ان هناك خلل بعد اللعب بالمسار المالي من التسعينات حتى اليوم".

ولفت رفول الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ جزء اساسي من العرقلة".