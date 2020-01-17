حسن مراد: الوقت ليس لتبادل التهم بل للعمل من أجل تجاوز الأزمة

اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الوطن بحاجة لتكاتف الجميع للخروج من أزمته، ومن "قلبه" على البلد، لا يلقي تهم ​الفساد​ والمسؤولية على الآخرين في محاولة منه لتبرئة نفسه. فالشعب يعيش أسوأ الأزمات الإقتصادية والمسؤولية على الجميع، والوقت ليس لتبادل التهم بل للعمل من أجل تجاوز ​الأزمة​ رفقا بكل أبناء الوطن".

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