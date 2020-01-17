عويدات أحال ملف الهدر في وزارة المهجرين والصندوق على المحامي التمييزي

تسلم النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ الكتاب المقدم من وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ألبرت سرحان​، حول مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد في الوزارة و​الصندوق المركزي للمهجرين​، وإتخذ قرارا بإجراء التحقيقات اللازمة. وأحال الملف على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لمباشرة التحقيق. إضغط للمزيد

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