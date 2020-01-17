عويدات أحال ملف الهدر في وزارة المهجرين والصندوق على المحامي التمييزي

تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الكتاب المقدم من وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، حول مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد في الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين، وإتخذ قرارا بإجراء التحقيقات اللازمة. وأحال الملف على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لمباشرة التحقيق.
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