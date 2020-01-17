البعريني عرض مع الحريري مشكلة استمرار اقفال المصارف في حلبا

أجرى النائب ​وليد البعريني​ اتصالا برئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، وعرض معه مشكلة استمرار اقفال المصارف في حلبا والمشاكل والمصاعب التي يتكبدها أهالي عكار جراء ذلك. وأشار البعريني الى ان "الحريري وعد بالعمل سريعا على حل الملف لتعود المصارف وتفتح أبوابها". ويأتي هذا الاتصال ضمن سلسلة اتصالات يجريها البعريني مع حاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ والمعنيين بالموضوع لحل هذه ​الأزمة​ قريبا.

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