دار الفتوى تنفي تدخل المفتي دريان بتشكيل الحكومة

أوضح المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​ أن "ما تم تداوله عبر احدى ​الصحف اللبنانية​ المحلية من تدخل دار الفتوى في تشكيل ​الحكومة​ أو تسمية بعض الأشخاص لتولي حقيبة في الوزارة العتيدة هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا، واكد ان مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ لم يشارك في ​تشكيل الحكومة​ وكل ما ينسب اليه بخصوص بعض الأسماء المرشحة للتوزير في الحكومة هو محض تحليلات وآراء تخص أصحابها". وأكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أنه هو الوحيد المخول التعبير عن رأي الدار حصراً.

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