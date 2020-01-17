اتفاقية تعاون بين جمعية Cenacle de la Lumière – CDLL وجامعة البلمند

وقّعت جامعة البلمند اتفاقية تعاون مع جمعية Cenacle de la Lumière – CDLL، وذلك لتبادل الخبرات بين المؤسسستين، وتأمين التدريبات اللازمة للطلاب، والخريجين، لما فيه مصلحة المجتمع.
وقع على الاتفاقية كل من رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق ورئيسة الجمعية السيدة ثريا فريم، وذلك بحضور عميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب بالوكالة في الجامعة الدكتور وليد مبيض، إضافة إلى ممثلي مركز خدمات التوظيف في الجامعة.
بموجب هذه الاتفاقية، تؤكد الجامعة على سعيها الدائم لتأمين فرص تدريب وتوظيف للطلاب والخريجين، كما تؤكد التزامها بحثّ الطلاب على العمل لخدمة الشأن العام، والمشاركة بحملات توعية لمكافحة آفات المجتمع، وخاصة تلك المتعلقة بالتوعية على ضرورة مكافحة آفة المخدرات.
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