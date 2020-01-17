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توقيف المشتبه فيه بحادثة اطلاق النار في العبدة صباحا

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دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش​، بلدة القليعات في ​سهل عكار​، حيث يوجد أ.ف.ع المشتبه فيه باطلاق النار صباحا في ​العبدة​، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وخلال المداهمة حصل تبادل لاطلاق النار، فأصيب أ.ف.ع في بطنه وظهره، وتم نقله الى ​مستشفى عكار​ رحال في بلدة الشيخ محمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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