توقيف المشتبه فيه بحادثة اطلاق النار في العبدة صباحا

دهمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش، بلدة القليعات في سهل عكار، حيث يوجد أ.ف.ع المشتبه فيه باطلاق النار صباحا في العبدة، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثالث.
وخلال المداهمة حصل تبادل لاطلاق النار، فأصيب أ.ف.ع في بطنه وظهره، وتم نقله الى مستشفى عكار رحال في بلدة الشيخ محمد.
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