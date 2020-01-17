توقيف المشتبه فيه بحادثة اطلاق النار في العبدة صباحا

دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش​، بلدة القليعات في ​سهل عكار​، حيث يوجد أ.ف.ع المشتبه فيه باطلاق النار صباحا في ​العبدة​، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وخلال المداهمة حصل تبادل لاطلاق النار، فأصيب أ.ف.ع في بطنه وظهره، وتم نقله الى ​مستشفى عكار​ رحال في بلدة الشيخ محمد.