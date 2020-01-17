ارسلان: لن نقبل بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة أو سيكون لنا كلام آخر

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ الى اننا "لن نقبل بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كل ​الطوائف​ والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر."

اضاف ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة".