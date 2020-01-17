اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى اننا "لن نقبل بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كل الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر."
اضاف ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: لن نقبل بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة أو سيكون لنا كلام آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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