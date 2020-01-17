عاصفة هواء في بشري قطعت اسلاك الكهرباء

تشهد بلدة بشري والجوار منذ فجر اليوم، عاصفة هواء شديدة السرعة، ما ادى الى حصول اضرار كبيرة في شبكة ​الكهرباء​، و قطع اسلاكها وبعض الأشجار. وتعمل فرق الصيانة في ​شركة كهرباء قاديشا​ على إصلاح الأضرار.

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