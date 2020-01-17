عاصفة هواء في بشري قطعت اسلاك الكهرباء

تشهد بلدة بشري والجوار منذ فجر اليوم، عاصفة هواء شديدة السرعة، ما ادى الى حصول اضرار كبيرة في شبكة الكهرباء، و قطع اسلاكها وبعض الأشجار.
وتعمل فرق الصيانة في شركة كهرباء قاديشا على إصلاح الأضرار.
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