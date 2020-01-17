الأب بوعبود: مدعوون ان نكون أبناء الرجاء في هذه الأيام الصعبة

أكد رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود "اننا مدعوون إلى الرجاء بدل اليأس وإلى التربية الوطنية والايمانية في عائلتنا ومجتمعنا اللبناني خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلاد".
كلام بوعبود جاء خلال عيد القديس أنطونيوس الكبير شفيع الرهبنة الانطونية، وقد حضر الاحتفال العميد جورج الحايك قائد الكلية الحربية ممثل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والعقيد ايلي الديك ممثل اللواء عباس ابرهيم والعقيد شربل توما ممثل مدير عام الجمارك بدري ضاهر والعميد مروان سليلاتي قائد الدرك وضباط الاحتفال.
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