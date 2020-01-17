من هو رئيس الوزراء الروسي الجديد؟

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وفي أول تصريح له، تعهد رئيس الوزراء الروسي الجديد بالحفاظ على التعاون الوثيق مع الدوما، وقال إنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة.
فمن هو رئيس الوزراء الروسي الجديد؟
قبل توليه رئاسة الوزراء، عمل ميخائيل ميشوستين، البالغ من العمر 53 عاما، في منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة 20 عاما.
وخلال هذين العقدين من الزمان، ظل ميشوستين خارج دائرة الضوء وبعيدا عن السياسة، ذلك أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وخلال المقابلات النادرة التي أجراها كان يفضل الحديث عن الابتكارات في إدارة الضرائب.
ولقي ميشوستين، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، إشادة واسعة لتحديثه نظام الإدارة الضريبية الصارم في روسيا وزيادة معدلات تحصيل الضرائب.
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ويصفه المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال بأنه مدير محترف يفهم الاقتصاد جيدا، مما يجعله خيارا مناسبا لرئاسة الوزراء في وقت يشهد تراجع الاقتصاد الروسي، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
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ويقول المحلل السياسي المستقل والكاتب السابق في الكرملين، عباس غلياموف إن "من بين المهام الرئيسية لرئيس الوزراء الجديد ضرورة تحديث الاقتصاد".
كما أن افتقار ميشوستين للطموح السياسي أو الخبرة السياسية يشير على الأرجح إلى أنه سيحقق رغبات الكرملين بإخلاص كرئيس لمجلس الوزراء، وهو ما يشير إليه بعض المعلقين باعتباره مهما على وجه خاص في "الفترة الانتقالية" للإصلاحات الدستورية التي يقترحها بوتين.
وبدأ ميشوستين، المتزوج وله 3 أبناء، مسيرته العملية عام 1998 عندما أصبح نائبا لرئيس هيئة الضرائب.
وترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست"، وهي وكالة السجل العقاري الفيدرالية، حتى عام 2006، ثم ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008، ولكن تم إغلاق الوكالتين في العام 2009.
وفي العام 2010، عاد لمصلحة الضرائب، لكن هذه المرة كرئيس للهيئة بعد اختيار بوتين له.
على مدار سنوات، نجح ميشوستين في إنشاء هيئة ضرائب محترفة من لا شيء، حيث استخدم التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاقتصاد الرقمي، بحسب ما ذكر ، رئيس الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي فياشيسلاف فولودين.
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مقدم من يورونيوز
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تجدد المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت وسط استمرار الفراغ السياسي
مع تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، تزداد نقمة اللبنانيين يوما بعد يوما على الطبقة السياسية الحاكمة والمصارف التي تشهد يومياً إشكالات مع المودعين الراغبين بالحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادة تنذر بتصعيد الاحتجاجات. ولليوم الثاني على التوالي، اندلعت مواجهات مساء الأربعاء بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت. وتظاهر المئات يوم الأربعاء في منطقة كورنيش المزرعة أمام ثكنة للقوى الأمنية أوقف فيها أكثر من 50 شخصاً ممن تم اعتقالهم خلال مواجهات بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب ليل الثلاثاء أمام المصرف المركزي. وقطع المتظاهرون الطريق أمام الثكنة، وهتفوا مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين وضد البنك المركزي والسلطة الحاكمة، قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط قنابل مسيلة للدموع داخل السفارة الروسية المحاذية لمنطقة الاشتباكات. وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح، كما أصيب مصور صحافي في وكالة رويترز برأسه وفق ناشطين. هذا وأظهرت مشاهد فيديو نقلتها وسائل إعلام محلية قوى الأمن أثناء توقيفها عددا من المتظاهرين. وتظاهر العشرات في وقت سابق الأربعاء أمام مصرف لبنان في شارح الحمراء التجاري حيث فرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة، قبل أن ينضموا إلى المعتصمين أمام الثكنة. وهتف المتظاهرون "يا لبناني أتفضّل شرِف حتى نسّقط حكم المصرف" "والشعب يريد إسقاط الدين العام" و"لا ليرة ولا دولار، سلامة فلّس لبنان"، في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحمله متظاهرون جزءاً من مسؤولية التدهور المالي الحاصل إلى جانب المسؤولين السياسيين الذي يطالبون منذ ثلاثة أشهر برحيلهم. ويأتي ذلك غداة مواجهات عنيفة استمرت خمس ساعات على الأقل ليل الثلاثاء بين المحتجين وقوى الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وأعلنت توقيف 59 شخصاً "مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات". وكسر المتظاهرون ليل الثلاثاء الواجهات الزجاجية الصلبة مستخدمين أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديد ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي ورشوها بالطلاء الأحمر وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف بينها "يسقط حكم المصرف". وأسفرت المواجهات ليل الثلاثاء عن إصابة العشرات من مدنيين وعسكريين. وخلال مشاركتها في التظاهرة الأربعاء، قالت يمنى مروة (22 عاماً) لوكالة فرانس برس، "إن ما يحصل هو جزء من الثورة ضد السياسات المالية التي تسرق البلاد منذ سنين"، مضيفة "نحن اليوم في قلب الإنهيار، وما حصل أمس من تكسير لواجهات المصارف يأتي من وجع وغضب حقيقي لدى الناس". وتظاهر العشرات أيضاً الأربعاء في مناطق عدة بينها مدينة طرابلس (شمال) والنبطية وصور (جنوب) كما قطعوا طرقاً رئيسية عدة. معاقبة المسؤولين عن الاعتداءات على المصارف ودان مسؤولون لبنانيون أعمال الشغب ليلاً. وطالب رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في بيانين منفصلين بمعاقبة المسؤولين عن الاعتداءات على المصارف، معتبرين أن ما جرى "غير مقبول"، في حين وصفته جمعية المصارف بـ"العمل الهمجي". ودافع الحريري عن سلامة الذي التقاه ليلاً، وقال لصحافيين إن سلامة "لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وصباح الأربعاء، انهمك عمال التنظيف، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس، في إزالة زجاج المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف عمال صيانة إلى كسر واجهات متصدعة، لاستبدالها بأخرى جديدة أو بألواح معدنية وإصلاح الأضرار. وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي. وقالت عليا بعد خروجها من أحد المصارف لفرانس برس "التكسير ليس مقبولاً، لكنني أتفهم غضب الناس الذين باتوا متعبين جداً". وتابعت "علي أن أحضر مرتين إلى المصرف أسبوعياً لأسحب 200 دولار"، مضيفة أن "القيود التي يفرضونها تجعل حياة المواطن معقدة جداً". ومنذ أسابيع، ينتظر المودعون لساعات داخل قاعات المصارف لسحب مبلغ محدود من حساباتهم الشخصية بالدولار، بعدما حددت المصارف سقفاً لا يلامس الألف دولار شهرياً، كما فرضت مؤخراً قيوداً على سحب الليرة اللبنانية. وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة. وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. وفي لبنان، يتم استخدام الدولار والعملة المحلية في عمليات الدفع اليومية، إلا أن الحصول على الدولار بات مهمة صعبة منذ أشهر ويتهم المتظاهرون المصارف بالتواطؤ مع الصرافين والتلاعب بسعر الصرف. وانتقد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تغريدة الأربعاء أداء السياسيين الذين "يتفرجون على انهيار الاقتصاد" على وقع "تصاعد الاحتجاجات الغاضبة". وخاطبهم بالقول "أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة". ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
Euronews (Ar)
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مصرع 100 شخص على الأقل جراء سوء الأحوال الجوية في باكستان
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تسبب تساقط الثلوج والانهيارات الثلجية بمصرع ما لا يقل عن 100 شخص واصابة 90 في باكستان في الأيام الأخيرة وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأربعاء الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وكشمير الباكستانية كانت الأكثر تضررا مع 76 قتيلا و53 جريحا وتضرر أو انهيار 200 منزل بحسب الوكالة التي تحدثت أيضا عن سقوط 20 قتيلا و23 جريحا في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) فيما قضى باقي الضحايا في مناطق جبلية اخرى. من جهتها أحصت هيئة إدارة الكوارث في كشمير الباكستانية 77 قتيلا بينهم 74 في سهل نيلوم وحده و94 جريحا وفقا لمدير العمليات سعيد اور رحمن قريشي. وقال "نخشى ان يكون بعض الأشخاص مطمورين بعد الانهيارت الثلجية" مضيفا أن تساقط الثلوج تجدد في المناطق المتأثرة ما أعاق عمليات الاغاثة. وأكد رجا شاهد محمود المسؤول الإداري الكبير في كشمير الباكستانية حصيلة ال77 قتيلا و94 جريحا. وصرح لال شاهد مينهاس من سكان سهل نيلوم لفرانس برس انه انتشل جثة زوجة أحد أقاربه من منزل انهار سقفه بسبب الثلوج. وروى لفرانس برس في اتصال هاتفي "أحاول الآن انتشال جثتي إثنين من أولادها". والثلاثاء أعلنت وكالة إدارة الكوارث في بلوشستان سقوط 31 قتيلا و23 جريحا. وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء مظفر أباد عاصمة كشمير الباكستانية. وعاد جريحين يعالجان في أحد مستشفيات المدينة.
Euronews (Ar)
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غضب يجتاح سكان الجزر اليونانية بسبب أزمة اللاجئين والسياسات الحكومية
يزداد التذمر الشعبي والغضب في الجزر اليونانية من الأوضاع الصعبة التي تخلقها أزمة اللاجئين منذ سنوات. حالياً يبدي السكان والمجالس المحلية معارضة تامة لخطة الحكومة بشأن الهجرة، في الوقت الذي تعرض فيه نائب وزير العمل نوتيس ميتاراكيس للإساءات اللفظية من قبل السكان أثناء زيارته إلى جزيرة كيوس. في كيوس حالياً يوجد 6000 مهاجر ولاجئ، في حين أن القدرة الإستيعابية الرسمية تقف عند حدود 1318 سرير. أما في ليسفوس فهناك نحو 21 ألف لاجئ ومهاجر مقابل طاقة استيعابية في حدود 4670 سريراً. أما ساموس، التي لا تصل قدرتها الاستيعابية حد الألف سرير حتى، فتحتضن 7500 شخص. هذا ما يدفع بسكان هذه الجزر للتحرك الأسبوع القادم. قال حاكم شمال بحر إيجة، كوستاس موتزوريس: "يوم الأربعاء ظهراً، ستكون هناك تجمعات مفتوحة في ميتيليني وفاثي في ساموس وكيوس. وستشمل نقل أعضاء المجالس إلى أثينا وتسليم القرارات والاحتجاجات إلى الوزراء وربما إلى مكتب رئيس الوزراء. نقابة المحامين كذلك تعهدت بالتحرك تجاه الحوادث واللامبالاة التي لوحظت، لأنه في الوقت الحالي يوجد لا مبالاة مطلقة". يشعر سكان ساموس أنهم يتحملون وطأة المشاكل السياسية في بروكسل. نائب وزير العمل وعضو الاتحاد الأوروبي عن جزيرة كيوس نوتيس ميتاراكيس قال أن البنية الحالية في كيوس لا تسمح بتطبيق سليم لقانون اللجوء الجديد.
Euronews (Ar)
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النواب الروس يقرون تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.