«جيروزايم بوست»: مسؤول سوري أبلغ المخابرات الأمريكية بتحركات سليماني

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صرح مصدر مخابرات غربي رفيع لصحيفة ”ذا إندبندنت العربية” التي تتخذ من لندن مقراً لها بأن مسؤولاً سورياً كبيراً قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن تحركات قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في سوريا، شريطة ألا يتم الاغتيال على الأراضي السورية، وفقا لما نشره موقع The Jerusalem Post.
وأضاف المصدر، الذي كان على علم بالحادث، أن المسؤول سرب معلومات دقيقة وهامة إلى المخابرات الأمريكية حول تحركات سليماني في سوريا، وأبلغهم حتى تاريخ السفر والمعلومات المتعلقة بطائرته المدنية وتفاصيل الحراسة.
شاهد بالصور: من هو قاسم سليماني؟
وقال المصدر إن المسؤول، الذي كان على اتصال مع الأمريكيين لفترة طويلة، وضع شرطًا بأن الأمريكيين لن يقضوا على سليماني في سوريا.
وأفاد كذلك بأنه بسبب المعلومات المقدمة، تمكن الأمريكيون من اتباع مسار طائرة سليماني بعد أن كانوا واثقين من أنه كان على متنها.
وفي الوقت نفسه، كشف المصدر أيضًا أن الأمريكيين تمكنوا من اختراق هاتف أبومهدي المهندس، نائب قائد الميليشيا الشيعية الموالية لإيران.
ووفقا للتقارير علمت المخابرات الأمريكية من خلال ما وجدته في المحادثات أن سليماني ومهندس يستعدان لعمليات كبيرة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية وغربية في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى.
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مقدم من سكاي نيوز
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بومبيو: قتل سليماني يظهر عزم واشنطن على الدفاع عن الأميركين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.