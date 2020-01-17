«جيروزايم بوست»: مسؤول سوري أبلغ المخابرات الأمريكية بتحركات سليماني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

صرح مصدر مخابرات غربي رفيع لصحيفة ”ذا إندبندنت العربية” التي تتخذ من لندن مقراً لها بأن مسؤولاً سورياً كبيراً قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن تحركات قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في سوريا، شريطة ألا يتم الاغتيال على الأراضي السورية، وفقا لما نشره موقع The Jerusalem Post.

وأضاف المصدر، الذي كان على علم بالحادث، أن المسؤول سرب معلومات دقيقة وهامة إلى المخابرات الأمريكية حول تحركات سليماني في سوريا، وأبلغهم حتى تاريخ السفر والمعلومات المتعلقة بطائرته المدنية وتفاصيل الحراسة.

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وقال المصدر إن المسؤول، الذي كان على اتصال مع الأمريكيين لفترة طويلة، وضع شرطًا بأن الأمريكيين لن يقضوا على سليماني في سوريا.

وأفاد كذلك بأنه بسبب المعلومات المقدمة، تمكن الأمريكيون من اتباع مسار طائرة سليماني بعد أن كانوا واثقين من أنه كان على متنها.

وفي الوقت نفسه، كشف المصدر أيضًا أن الأمريكيين تمكنوا من اختراق هاتف أبومهدي المهندس، نائب قائد الميليشيا الشيعية الموالية لإيران.

ووفقا للتقارير علمت المخابرات الأمريكية من خلال ما وجدته في المحادثات أن سليماني ومهندس يستعدان لعمليات كبيرة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية وغربية في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى.

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مقدم من سكاي نيوز