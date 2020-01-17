شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: السجون المصرية تلتزم بالمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسى، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية، وأن بناء مجتمع متماسك، ومنح هؤلاء السجناء فرصة لتصحيح مسار حياتهم والتفكير فى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وعليهم أن يكونوا على قدر من المسئولية، وأن يكونوا عنصر فعال فى المجتمع.

وأضاف عابد، أن السنوات الأخيرة شهدت الافراج عن الكثير من السجناء بموجب عفو رئاسى، وهذا يؤكد التطورات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، وأكبر رد على مزاعم بعض التقارير المشبوهة حول الأوضاع فى مصر، ولكن دائما ما يكون الرد على أرض الواقع، لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب التى لا يراد منها سوى تشويه الصورة فقط، حيث سبق وأن تم الاشادة من قبل منظمات عالمية فى حقوق الإنسان بأوضاع السجون فى مصر التى شهدت أيضا تطورا كبيرا، وكل هذا مثبت بالصوت والصورة فى العديد من الزيارات.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الغنسان فى البرلمان، أن السجون المصرية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، من خلال توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وانتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وتوفير إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، تم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، وعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

الجدير بالذكر أن قطاع السجون قد أفرج عن 443 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطى، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019 .