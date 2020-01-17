شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، وذلك وفى إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودى الدخل.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدى المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أى تغيير فيه.

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وفى سياق متصل، تقوم الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بعمل حملات دورية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.