شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يفضح التعنت القطرى للمعتقل المصرى على سالم في سجون الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل عن استمرار حالة التنكيل والتعسف التي يتعرض لها على سالم، المصرى المعتقل في سجون الدوحة، وذلك في تهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، والذى كان يعمل فى قنوات بي إن سبورت.

ورصد التقرير بالأدلة لما يتعرض له المعتقل المصرى في قطر، من انتهاكات وتنعت من المسئولين في قطر، للتنكيل به، واستمرار لحالة القمع التي يتعرض لها على مدار الفترة الماضية، وتماطل النظام بقطر فى إرسال تأشيرة السفر إلى هيئة الدفاع عن المهندس المصرى.

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وفى وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، كانت محبوسة داخل السجون القطرية، تفاصيل رسالة الشباب القطرى التى نشرتها مواقع تابعة للمعارضة القطرية، والتى وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، من خلف القضبان، أكد فيها أن أوضاع السجون فى الدوحة كارثية والأمراض تلاحقنا، حيث كشفت المصادر أن اسم السجين القطرى هو عبد الله العنزى، حيث إنه مسجون فى عنبر 4 فى سجن الملحق فى الصاعية القطرية والمسمى بالحبس الاحتياطى فى غرفة رقم 1.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أمن الدولة القطرية اقتحم العنبر بعد رسالة الشباب التى فضح فيها أوضاع السجون فى قطر، وذهب به إلى إدارة البحث الجنائى وحتى الآن لا يعرف أحد طريق هذا الشاب .