شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينظم ندوة تحت عنوان دولة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان " دولة القانون " يوم 21 يناير الجارى ، يشارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب " لجنة حقوق الإنسان " ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية .

تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان .

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد اجتماعه الشهري الثلاثاء الماضى ،برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي روح المرحوم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقامة القانونية الدولية، كما ناقش المجلس عدداً من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وأنشطة اللجان المختلفة، ومشاريع القوانين التي طلب مجلس النواب رأى المجلس فيها لارتباطها بحقوق الإنسان، وكذلك الأنشطة التى يعتزم المجلس القيام بها الفترة القادمة، وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من الشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون، وفى ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التى سيقوم بزيارتها وخاصة سجن طرة شديد الحراسة والذي ورد منه العديد من الشكاوى.

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وكان الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن المجلس يرتب الآن مع مصلحة السجون والنيابة العامة لزيارة 3 سجون قريبا، مضيفا أن المجلس زار خلال الأيام الماضية نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا".

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن زيارة وفد المجلس القومى لسجن المنيا كانت جيدة، وأطلع على المنشآت الجديدة، لافتا إلى أنه زار من قبل سجن بورسعيد والنساء وعدد من السجون الأخرى، ويعتزم زيارة السجون داخل وخارج القاهرة.

وذكر الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعد تقريرا عن أوضاع السجون عقب الانتهاء من الزيارات.