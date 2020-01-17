وفد "إعلام البرلمان" يتفقد متحف شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

يواصل وفد مجلس النواب، الذي يضم 12 نائبًا من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام، جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لمتابعة بعض المشروعات، وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان، نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء.

وقال النائب غريب حسان، إن الوفد يزور، اليوم الجمعة، متحف شرم الشيخ القومي، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتم على أرض محافظة جنوب سيناء، لخلق منتج سياحي جديد يضاف لمدينة شرم، خاص بالسياحة التاريخية والأثرية.

وأكد أنه من المقرر أن يلتقي الوفد، مع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم، لعرض المقترحات والتوصيات الناتجة عن الزيارة، وبحث سبل تحقيق هذه التوصيات.

Advertisements

يذكر أن متحف شرم الشيخ، أقيم على مساحة 220 ألف متر مربع، بينهم 15 ألف متر مساحات خضراء ومشايات، بتكلفة 600 مليون جنيه، ويضم المتحف "قطعًا أثرية أصلية، وبهو رئيسي، وقاعات لكبار الزوار، وقاعات عرض، وركن المطاعم والكافيهات، والوجبات السريعة، ومنطقة الحرف الأثرية، ومنطقه البازارات، وكذلك منطقه النفق، والمحلات والنافورة".

وأشار "حسان" إلى أن الوفد زار مدينة الطور سيناء أمس، للوقوف على المعوقات التي تعاني منها منطقة حمام موسي، والمسرح المكشوف والمناطق الأثرية بقرية الوادي.

وأكد نائب البرلمان، أن اللجنة قامت بتدوين الملاحظات الهامة، لإعادة استغلال هذه المناطق لصالح المواطنين، كما لمست على أرض الواقع أوجه القصور بها لوضع خطط لتشغيلها بكفاءة وفعالية.