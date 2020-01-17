بمشاركة 20 دولة.. انطلاق النسخة الـ27 لماراثون مصر الدولي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهدت ساحة معبد حتشبسوت غرب الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون مصر الدولي في دورته الـ27، بمشاركة نحو 270 متسابقًا من 20 دولة.

بدأ الماراثون في تمام الساعة السابعة صباحًا، وينتهي في الواحدة ظهرًا، وينقسم إلى 3 سباقات، هي "الماراثون الكامل 42 كيلو، وماراثون 22 كيلو، وسباق رمسيس لمسافة 12 كيلو متر".

ويمر السباق وسط المناطق الأثرية المختلفة، إذ يتجه مرورًا بمدينة هابوا ثم تمثالي ممنون، ثم طريق وادي الملوك ثم معبد سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ثم العودة مرة أخرى لمعبد الدير البحري حتشبسوت، ويجري تنظيمه لمدة يوم واحد ويشارك فيه جميع الفئات بما فيهم ذوي الإعاقة.