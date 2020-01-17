تقرير أممي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.8% في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:
قال تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، إن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5.5% خلال عام 2019.
وتوقع التقرير، الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الجمعة، أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% في عام 2020، بفضل التعافي القوي للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.
وأشار تقرير الأمم المتحدة، إلى أن آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 على الصعيد العالمي رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين.
وتوقع التقرير الأمممي أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعا في نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سجل أقل معدل نمو سنوي خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3% خلال عام 2019، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي لعام 2020، بين 2.5% و1.8%.
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