مطران بورسعيد يترأس "برامون الغطاس" في مدينة سيدني الأسترالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وتوابعها، صباح اليوم الجمعة، صلاة قداس أول أيام صوم "برامون عيد الغطاس" في كنيسة القديس الأنبا إبرام والقمص ميخائيل البحيري بمنطقة بيكهرست في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليًا مطران بورسعيد إلى أستراليا.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بالإشراف على إيبارشية سيدني، حيث عينه البطريرك نائبًا باباويًا للإيبراشية مع منحه الحق في الاستعانة بأسقف الإيبارشية الأنبا دانييل، فيما يراه من قضايا.

يأتي ذلك بعدما أرسل البابا تواضروس لجنة باباوية الشهر الماضي برئاسة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، للتحقيق في الشكاوى الواردة ضد الأنبا دانييل، أسقف سيدني.