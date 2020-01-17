"القوى العاملة" تشن حملات على 271 منشأة وتحرر 7 مخالفات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على 271 منشأة تجارية وصناعية وحرفية في فترات مسائية وصباحية، وتحرير 7 محاضر مخالفات، تخص تراخيص محال تجارية ومخالفات عمالية، تشمل ساعات العمل للعامل وتوفير وسائل التأمين والسلامة المهنية له، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال أحمد طليب، وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية نفذت حملات متابعة ومراقبة لساعات العمل والراحات الأسبوعية لـ112 منشأة، وتنفيذ ندوة عن تنظيم الأسرة للعمال وندوة مماثلة عن شرح قانون العمل في إحدى المنشآت العمالية.

وأكد "طليب"، أن الهدف الرئيسي من المتابعة والتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود في النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم في مضاعفة الدخل القومي.