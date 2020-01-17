كشف رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسى جونتشاروك، اليوم الجمعة، عن تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقال "جونتشاروك" فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تسلمت منصبى من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لى مثال للانفتاحوالانضباط، لكن من أجل أن نضع جانبا أى شك فى احترامنا وثقتنا فى الرئيس، فقد كتبت استقالتى وسلمتها إليه، مع الحق فى عرضها على البرلمان".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء الماضى مساندة ألمانيا من أجل ضمان مثول من أسقطوا طائرة ركاب فى إيران الأسبوع الماضي أمام العدالة.
وقال مكتب الادعاء الأوكراني اليوم الأربعاء، إنه والأجهزة الأمنية طالبوا السلطات الأيرانية بتسليم كييف الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة الطائرة.. رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تقديم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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