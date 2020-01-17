واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيراني والموالين له بصورة دراماتيكية.
وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنالاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التي تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى علي خامنئي إلى تغيير سياسته في البلاد.
وأكد المبعوث أن مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، تعد ضربة للميليشيات الموالية لإيران وستستاعد في جعل المنطقة أكثر استقرار.
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