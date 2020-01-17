الأمم المتحدة تتوقع تسجيل مصر نموًا اقتصاديًا 5.8% فى 2020

أكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، أن مصر سجلت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا، يقدر بـ5ر5% خلال عام 2019، متوقعًا أن تسجل مصر نموًا اقتصاديًا نسبته 8ر5% فى عام 2020، بفضل

التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 على الصعيد العالمي رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين،

متوقعًا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودًا أو تراجعًا في نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي.



وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 3ر2% خلال عام 2019، وتوقع التقرير امكان أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 بين 5ر2% و8ر1%.