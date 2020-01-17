روسيا: سياستنا الخارجية لموسكو لن تتغير بتغيير الحكومة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة وأنها لن تتغير بتغيير الحكومة.
وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،: "إنني أعتقد أنه لا ينبغى لأحد أن
الروسية تعمل على تعزيز مكانة البلاد في العالم، وتخدم مصالح التنمية ومصالح ورفاهية المواطنين وسيظل الأمر كذلك ولا يوجد شك في ذلك".
وتابع قائلا : "إن السياسة الخارجية
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، خلفا لديمتري ميدفيديف الذي عينه في منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
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