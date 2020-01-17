الخارجية الروسية: نأسف لرفض واشنطن التعاون معنا لحل الأزمة الليبية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أسف بلاده لرفض واشنطن التعاون حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هى اتصالات لتبادل الآراء فقط.
وقال ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: " إن مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف فى جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما فى ذلكحول الأسباب الأساسية لما يحدث".
وأضاف: "نحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة، وهذا شيء يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين".
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