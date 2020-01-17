ترامب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر في الاحتياطي الاتحادي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر ضمن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وكان ترامب انتقد رئيس المجلس جيروم باول وزملاءه بسبب عدم خفض سعر الفائدة بالشكل الكبير الذي يرغب فيه الرئيس الأميركي، وطرح اسم شيلتون وووكر في يوليو الماضي لشغل المقعدين الشاغرين في البنك المركزي الذي يتألف مجلسه من سبعة مقاعد.
ولم يعلن ترامب ترشيح الإثنين رسمياً إلا، أمس الخميس، ويتعين الآن إحالة التعيين إلى مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه.
وكان مجلس الاحتياط خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في 2019، ولكنه ألمح إلى اعتزامه تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2020، استناداً إلى توقعاته بشأن اعتدال معدلات النمو الاقتصادي وثبات البطالة عند أقل معدلاتها خلال خمسين عاماً.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه بالرغم من الاختلاف الكبير في خلفية كل من الخبيرين الاقتصاديين شيلتون وووكر، تشير آراء الإثنين السياسية إلى أنهما أكثر انفتاحاً على دعوة ترامب لتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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