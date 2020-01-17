زلزال قوته 5.6 درجات يهز جنوب المكسيك



قال المركز الوطني للزلازل في المكسيك، إن زلزالاً شدته 5.6 درجات هز ولاية واهاكا في جنوب البلاد أمس الخميس.

وقال شاهد من رويترز إن السكان شعروا بالهزة في مناطق حتى مكسيكو سيتي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال 5.3 درجات.