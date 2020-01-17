كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط تهديد بركاني.. الفلبين: السماح للسكان بزيارة منازلهم لفترة وجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سُمح الآلاف السكان الذين تلقوا أوامر بالإخلاء من بلدة بالقرب من بركان تال الفلبيني بزيارة المنازل لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، لإنقاذ حيواناتهم واستعادة بعض ممتلكاتهم، مستغلين ما بدا أنه تراجع للنشاط البركاني، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وصرح دانييل رييس، عمدة مدينة أغونسيلو، داخل منطقة الخطر في البركان الذي يبلغ طوله 311 مترًا، بأنه سمح لنحو 3000 شخص بفحص ممتلكاتهم واسترداد الحيوانات والملابس والممتلكات الأخرى، قائلًا: "إذا لم أسمح لهم بإنقاذ حيواناتهم فستموت حيواناتهم وهي مصادر رزقهم."

وشوهدت مجموعة طويلة من السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة التي تنقل الخنازير والكلاب وأجهزة التلفاز ومواقد الغاز والمراوح الكهربائية، وهي تغادر أغونسيلو، بين البلدات المغطاة بطبقات سميكة من الرماد البركاني.

قال أحد السكان بينما كان يستريح بعد أخذ أبقاره إلى مناطق أكثر أمانًا: "أجسادنا جيدة، لكن عقولنا وقلوبنا تعاني من الألم.. من الصعب ترك منازلنا وسبل عيشنا وراءنا".

وأضاف أنه هجر أكثر من 40 ألف من سكان أجونسيلو منازلهم منذ أن بدأ نشاط تال، أحد أكثر البراكين نشاطًا ودموية في الفلبين، في إرسال سحب غيوم ضخمة من الرماد والبخار والغاز يوم الأحد.

وقد شهدت الفلبين، يوم الخميس، هدوء نسبي لنشاط بركان "تال"، وقال علماء الزلازل، إن خطر الانفجار يظل مرتفعًا، وأن السلطات حذرت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى ديارهم.

استغل بعض السكان ما اعتبروه هدوءًا في نشاط "تال"، أحد أكثر البراكين نشاطًا وأكثرها دموية، للعودة إلى ديارهم على الرغم من بقاء منطقة استبعاد تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا.

Advertisements

وقالت ماريا أنتونيا بورناس، كبيرة خبراء البحث العلمي في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs)، للصحفيين: "إننا نحلل ما يعنيه هذا الهدوء البركاني".

وأوضحت بورناس، أن البحيرة داخل "تال" قد جفت، وكان من المتوقع أن تبدأ الحمم البركانية بعد يوم من إطلاق غيوم ضخمة من الرماد في الهواء يوم الأحد.

وقال فيفولكس، إن النشاط البركاني "تراجع بشكل عام لضعف انبعاث الأعمدة المحملة بالبخار"، ومع ذلك، فقد تم تسجيل أكثر من 100 هزة منذ يوم الأربعاء؛ مما يعني أن الرواسب ما زالت ترتفع.

لقد هجر أكثر من 53 الف من السكان منازلهم حول "تال" بحثا عن مأوي في مراكز الإخلاء، لكن رفض الآلاف الآخرين المغادرة أو عادوا بالفعل لفحص حيواناتهم وممتلكاتهم.

تمت استعادة الطاقة في بعض المناطق في مدينة تاجايتاي القريبة، حيث كان أصحاب الأعمال ينظفون الرماد ويستعدون لبدء التداول مرة أخرى.

على الرغم من أن "تال" هو أحد أصغر البراكين النشطة في العالم حيث يبلغ ارتفاعه 311 مترًا فقط، إلا أنه قد يكون قاتلًا. قتل ثوران واحد أكثر من 1300 شخص في عام 1911.

لقد اندلع انفجار بـ"تال" أكثر من 30 مرة في القرون الخمسة الماضية، وكان آخرها في عام 1977. وتقع الفلبين على "حلقة النار"، وهي حزام من البراكين التي تحيط بالمحيط الهادئ والتي هي أيضًا عرضة للزلازل.

