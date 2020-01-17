تسريبات..”سامسونغ” تستعد لإطلاق هاتف “غالاكسي إس 20 إلترا” بكاميرا عالية الدقة

يرتقب أن تطرح شركة “سامسونغ” في فبراير المقبل، جهاز “غالاكسي إس 20 إلترا” وسط ترقب واسع لما سيجلبه هذا الجهاز من مزايا.

وكسف موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص بالأخبار التقنية، أن دقة الكاميرا في الهاتف المرتقب ستصل إلى 108 ميغابيكسل، أما العدسة الثانية فستبلغ دقتها 48 ميغابيكسل، إضافة إلى ثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، في حين ستصل نسبة التقريب البصري “زوم” في الكاميرا الثانية إلى “10 إس”.

وبما أن صور سامسونغ المقبلة ستكون ذات حجم كبير، نظرا إلى جودتها المتميزة، فهذا يعني أن المستخدمين سيكونون في حاجة إلى مساحة أكبر حتى يقوموا بتخزين ما يلتقطونه بالكاميرا، لأن الصورة الواحدة بالنمط “JPG” تستهلك حيزا من الذاكرة لا يقل عن 20 ميغابايت.

ولحل هذه المشكلة، أشارت التسريبات إلى أن هاتف “إس 20 إلترا”، سيدمج بطاقة الذاكرة SD، تسمح بتخزين ما يزيد عن تيرابايت، وسط توقعات بأن يتيح الهاتف عدة سعات لحفظ الملفات تتراوح بين 123 و256 و512 غيغابايت.