إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء بكفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في حادث عمل بورشة بناء في قرية كفر قرع، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا مفاده سقوط عامل (35 عاما) عن ارتفاع حوالي 4 أمتار، خلال عمله في ورشة بناء في بلدة كفر قرع، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب".

وأضاف أنه جرى، في وقت لاحق، نقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

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وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

هذا، وتجدر الإشارة أن إلى 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.