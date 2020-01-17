ريال مدريد يستهدف إبرام صفقة من ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي آيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "ديفنسا سنترال"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 30 مليون يورو، للانقضاض على صفقة البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان.

وكان ريال مدريد ينافس ميلان على صفقة لوكاس باكيتا في عام 2018، قبل أن يحسمها الروسونيري لصالحه بتقديم مبالغ مالية أكبر لنادي فلامنغو.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن لوكاس باكيتا يحظى بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لإجادة اللعب في كل مراكز خط الوسط، وتحت رأس الحربة.

وأوضح أن ميلان يرغب في التخلص من باكيتا، لكنه يشترط الحصول على 35 مليون يورو، وهو ما عطل انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي الجاري.