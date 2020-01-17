ماذا قال صلاح عشية مواجهة مانشستر يونايتد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن أهمية مواجهة فريقه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد بعد غد، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري، مشيرا إلى أن "مدرب الريدز يورغن كلوب دائما ما يخلق للاعبين الدوافع".

وذكر صلاح في تصريحات إعلامية أن "المواجهات المباشرة بين الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي دائما ما تتسم بالقوة والندية"، مؤكدًا أن "مانشستر يونايتد كان موفقا بعدما فرض التعادل على ليفربول في لقاء الفريقين بجولة الذهاب في المسابقة".

ويتربع ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، على صدارة المسابقة برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 14 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، علما بأن الفريق الأحمر ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

ويقدم ليفربول مستوى مذهلا في الموسم الحالي بالبطولة، بعدما حقق 20 انتصارا مقابل تعادل وحيد كان أمام مانشستر يونايتد، خلال 21 مباراة لعبها في الدوري حتى الآن.

وأضاف صلاح "أتمنى أن نكون في حالة جيدة أمام يونايتد ونتمتع بالتركيز الكافي للحصول على النقاط الثلاث في اللقاء".

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وتحدث صلاح عن لقاء الفريقين هذا الموسم في جولة الذهاب على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، حيث قال "أتذكر أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة الدور الأول، اللقاء كان جيدا من الفريقين، وسنحت لنا فرص لم نستغلها جيدا وهو ما تسبب في فقداننا نقطتين".

وأوضح صلاح "كان بإمكاننا هز الشباك في أي وقت، وأتيحت لنا فرصة للتسجيل في آخر دقيقتين من المباراة، لكنهم كانوا موفقين في الحصول على نقطة التعادل".

وتطرق صلاح للحديث عن كلوب، حيث قال "إنه يحفزنا للتركيز في المباراة المقبلة وعدم التكاسل والاعتماد على فارق النقاط الكبير، هو دائما يحرك شيئًا بداخلك لتكون متحمسا من أجل المباراة المقبلة".

ويبحث صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، عن تسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يعد الفريق الملقب بالشياطين الحمر أحد ثلاثة فرق عجز الفرعون المصري عن هز شباكهم في الملاعب الإنجليزية حتى الآن بجانب فريقي أستون فيلا وسوانزي سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).