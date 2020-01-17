5 إصابات من كفر ياسيف ويركا في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة شباب من قريتي كفر ياسيف ويركا بجروح متفاوتة إثر تعرضهم للطعن في شجار وقع في كفر ياسيف، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى الجليل في مدينة نهريا، أنه "وصل إلى المستشفى، خلال ساعات الفجر، 5 شباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21-29 عامًا، وجميعهم مصابون بجراح من جرّاء تعرضهم للطعن، خلال شجار وقع في بلدة كفر ياسيف. شابان اثنان من المصابين هما من سكان يركا وصفت جراحهما بالمتوسطة، فيما وصفت جراح المصابين الثلاثة الآخرين بالطفيفة".

إلى ذلك، حضرت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار وأسبابه وجمع الأدلة والبينات من المكان.