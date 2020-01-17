أردوغان يعلن تشييد "مستوطنات" في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده بدأت بالفعل في تشييد ما وصفها بـ"المستوطنات" في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة بقوة السلاح منذ بدء العدوان على شمالي سوريا.

وتخطط أنقرة لتشييد مستوطنات في المناطق التي نزح عنها الأكراد، حتى يتم إسكان السوريين العرب الآخرين الذين فروا من مناطق أخرى من البلاد إثر الحرب المندلعة منذ 2011.

وتأتي الخطوة التركية التي وصفها سوريون بالاحتلال الممنهج وسط تحذيرات من تشويه الخريطة الديموغرافية للمنطقة.

وقال أردوغان: "بدأنا العمل على تشييد المستوطنات بين منطقتي رأس العين وتل أبيض، حيث يمكننا إسكان مئات الآلاف من الأشخاص".

Advertisements

وأضاف أن مناطق أخرى على طول الحدود التركية السورية "يمكن أن تؤوي مليون شخص".





وبدأ تدخل تركيا العسكري المباشر في سوريا عام 2016، ووصل إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، عندما اجتاحت قواتها وفصائل موالية لها مناطق في شمال شرقي سوريا، من أجل طرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة خطرا عليها.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الرئيس التركي عدوانا عسكريا على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح 130 ألف شخص.

وأدانت معظم دول العالم العدوان التركي، وطالبوا أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا، فيما علقت النرويج وألمانيا صادرات الأسلحة لتركيا.

واستقبل الأكراد في شمالي سوريا، وقتها، الدوريات العسكرية التركية بالحجارة والزجاجات، رافضين العدوان على أراضيهم والانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي تجاههم.