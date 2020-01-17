مساعدات مالية طارئة من ترامب لبورتوريكو في أعقاب زلزال مدمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن مساعدة طارئة لبورتوريكو لجهود الإغاثة في أعقاب زلزال وقع في وقت سابق هذا الشهر تسبب في دمار واسع.

ويقع إقليم بورتوريكو الذي تعرض لزلزال قوي الأسبوع الماضي، في شمال شرق البحر الكاريبي، شرق جمهورية الدومينيكان وغرب كل من جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجن البريطانية.

ويتيح إعلان ترامب عن حالة كارثة كبرى في بورتوريكو أموالا فيدرالية لأعمال التصليح والإيواء المؤقت ولقروض منخفضة التكلفة "لمساعدة الأفراد وأرباب الأعمال على تخطي آثار الكارثة"، وفقا للبيت الأبيض.

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والجمعة الماضي، تصدعت جدران منازل وسقطت خطوط الكهرباء في بورتوريكو، جراء زلزال بلغت قوته 5.2 درجة.

وكانت الجزيرة الواقعة في الكاريبي لم تتعافَ بعد من آثار أعنف زلزال شهدته، الثلاثاء، وبلغت قوته 6.4 درجة وأدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل وتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 300 منزل وقطع الكهرباء في شتى أنحاء الجزيرة التي لا تزال متضررة من جراء الإعصار ماريا عام 2017.

ولا يزال آلاف الأشخاص يقيمون داخل خيم في العراء خشية وقوع هزات ارتدادية تؤدي إلى انهيار مبانٍ.