فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديغول وتنشر مجموعات قتالية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديغول ومجموعتها القتالية من يناير(كانون الثاني) الجاري، إلى أبريل (نيسان) المقبل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.
وقال ماكرون في خطاب يوم الجيش: "حاملة الطائرات ستدعم عمليات شامال في الشرق الأوسط، من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي، وبحر الشمال".
ويأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من بطء في المعركة ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي.
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