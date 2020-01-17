الخارجية الروسية: موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون البناء مع روسيا حول ليبيا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون البناء حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هي اتصالات لتبادل الآراء فقط.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما في ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث، ونحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة. هذا شيئ يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأميركيين".
وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
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