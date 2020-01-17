أ ف ب: مقتل 14 شخصا في هجوم ذي دوافع عرقية في وسط مالي

افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مقتل 14 شخصا في هجوم على قرية في وسط مالي غالبية سكانها من قومية الفولاني، وفقا لتقرير صادر عن ​الأمم المتحدة​، فيما يبدو انه جولة جديدة من ​العنف​ العرقي".

ووفقا للتقرير الأممي هاجم مسلحون يقودون دراجات نارية ويرتدون زي الصيادين التقليدي المعروف باسم دوزو قرية سيبا في ​الساعات​ الأولى من صباح الخميس.

وعمد المسلحون الى ​إطلاق النار​ على القرويين من بنادق ​الصيد​ ثم اضرموا النيران في منازلهم وسرقوا ماشيتهم، ما أدى الى مقتل 13 رجلا وفتاة واصابة شخصين بجروح.