عطية كلف المفتشية المالية لمعالجة موضوع الحقوق المعيشية للإداريين بوزارة الشؤون الاجتماعية

عمد رئيس ادارة ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ وفور تلقيه كتاب وزير الشؤون الاجتماعية، الى تكليف المفتشية العامة ‏المالية المباشرة فورا بمعالجة الموضوع الذي يطال بجانبه الانساني رواتب ومستحقات عدد من موظفي واداريي الوزارة ، كما والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد اسباب حصول هذا الأمر توصلا ‏لترتيب المسؤوليات الملائمة.‏

وقد أكدت ادارة التفتيش بأن المفتش المالي المختص كان قد باشر مهامه منذ نهار الخميس الفائت.‏

وكان وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ قد وجه كتابا إلى عطيه لفتح تحقيق في موضوع التأخر في انجاز معاملات إدارية وعقود في الوزارة.