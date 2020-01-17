عمد رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وفور تلقيه كتاب وزير الشؤون الاجتماعية، الى تكليف المفتشية العامة المالية المباشرة فورا بمعالجة الموضوع الذي يطال بجانبه الانساني رواتب ومستحقات عدد من موظفي واداريي الوزارة ، كما والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد اسباب حصول هذا الأمر توصلا لترتيب المسؤوليات الملائمة.
وقد أكدت ادارة التفتيش بأن المفتش المالي المختص كان قد باشر مهامه منذ نهار الخميس الفائت.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان قد وجه كتابا إلى عطيه لفتح تحقيق في موضوع التأخر في انجاز معاملات إدارية وعقود في الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عطية كلف المفتشية المالية لمعالجة موضوع الحقوق المعيشية للإداريين بوزارة الشؤون الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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