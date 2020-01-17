النشرة: طرقات حاصبيا مفتوحة والمدارس أقفلت أبوابها

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أنه "تجاوبا مع دعوة ​الحراك الشعبي​ في ​لبنان​ بمناسبة ​اسبوع الغضب​ فإن معظم ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا أقفلت أبوابها أمام ​الطلاب​ هذا اليوم بالرغم من غياب أي تحرك للحراك حاصبيا بحيث يسجل هدوءا تاما في المنطقة وتعتبر كافة الطرقات مفتوحة أمام ​حركة السير​ بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ سوق الخان ​الحاصباني​ كما فتحت أيضا كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المصارف​ أبوابها كالمعتاد أمام المواطنين بموازاة ذلك يسجل دوريات شبه متواصلة وحواجز ثابتة ومتنقلة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ على كافة الطرق ومفترقاتها بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين".

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