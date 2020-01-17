قطع عدد من طرقات طرابلس والمدارس والجامعات علّقت دروسها

قطع ​محتجون​ الطريق الدولية عند نقطة البالما في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة ومكعبات ​الباطون​ فجر اليوم، بعد أن فتحها عناصر ​الجيش​ مساء أمس، كما أقفلوا الطريق العام في وادي هاب التي تربط ​منطقة أبي سمراء​ ب​قضاء الكورة​ جنوبا و​قضاء زغرتا​ شمالا، والاوتوستراد الرئيسي تحت جسر المشاة في التبانة وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في شوارع المدينة وعند مفارق الطرق. وتقوم عناصر ​قوى الامن الداخلي​ بتسهيل ​حركة مرور​ السير والانتشار في محيط سرايا ​طرابلس​ وبعض الطرق الداخلية.

أما ​المدارس​ و​الجامعات​ والمعاهد والثانويات فقد علقت الدروس لليوم الرابع على التوالي حفاظا على سلامة الطلاب كما أكدت بيانات ادارات المدارس، في حين ان ​المصارف​ والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية استقبلت مراجعات المواطنين.