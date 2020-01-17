قطع عدد من طرقات طرابلس والمدارس والجامعات علّقت دروسها

قطع محتجون الطريق الدولية عند نقطة البالما في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة ومكعبات الباطون فجر اليوم، بعد أن فتحها عناصر الجيش مساء أمس، كما أقفلوا الطريق العام في وادي هاب التي تربط منطقة أبي سمراء بقضاء الكورة جنوبا وقضاء زغرتا شمالا، والاوتوستراد الرئيسي تحت جسر المشاة في التبانة وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في شوارع المدينة وعند مفارق الطرق. وتقوم عناصر قوى الامن الداخلي بتسهيل حركة مرور السير والانتشار في محيط سرايا طرابلس وبعض الطرق الداخلية.
أما المدارس والجامعات والمعاهد والثانويات فقد علقت الدروس لليوم الرابع على التوالي حفاظا على سلامة الطلاب كما أكدت بيانات ادارات المدارس، في حين ان المصارف والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية استقبلت مراجعات المواطنين.
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