قتيلان وجريح في إطلاق نار على مستديرة ببنين العبدة

قتل شخصان وجرح آخر صباح اليوم بعدما أطلق أشخاص النار من داخل ​سيارة​ مسرعة عند مستديرة ​ببنين​ - ​العبدة​. القتيلان هما علي.ع الذي صودف وجوده في المكان وهو من بلدة ببنين، والآخر من آل مصطف وجريح، كلاهما من بلدة القليعات في ​سهل عكار​. وباشرت ​الاجهزة الامنية​ تحقبقاتها لكشف ملابسات الجريمة وهوية الجناة تمهيد لتوقيفهم.

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