مسؤول أميركي: السعودية دفعت أول 500 مليون دولار مقابل نشر قواتنا

كشف مسؤول أميركي أن السعودية دفعت الشهر الماضي نحو 500 مليون دولار للولايات المتحدة كدفعة أولى من التعويضات عن تكاليف القوات الأميركية الموجودة في البلاد، حسبما ذكرت "سي إن إن".
ونقلت "سي إن إن" عن المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريش قولها، إنه "تماشيا مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات النشر هذه للقوات الأميركية، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية. وقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة، وقدمت المساهمة الأولى".
وأشارت المتحدثة إلى أن "المناقشات جارية لإضفاء طابع رسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات نشر" القوات.
جاء ذلك بعد أن لم يستطع البنتاغون وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تأكيد إذا ما كانت أي مبالغ قد تم سدادها، رغم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرياض "قد أودعت بالفعل مليار دولار في حساب مصرفي تابع للولايات المتحدة".
ونشرت الولايات المتحدة الآلاف من قواتها الإضافية وبطاريات الدفاع الصاروخي في السعودية، ردا على ما يعتبره مسؤولون في البنتاغون تهديدا متزايدا من قبل إيران.
وتغطي الأموال المدفوعة من جانب السعودية التكاليف الإجمالية لنشر القوات، إضافة إلى الطائرات المقاتلة وبطاريات صواريخ "باتريوت" الدفاعية لحماية المنشآت النفطية السعودية من هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية.
وبدأت عمليات النشر بعدما وصفه السعوديون بالهجمات الإيرانية على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في ايلول 2019.
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